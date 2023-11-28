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Экс-офицер США Беннетт: НАТО спонсирует акты террора против населения Донбасса

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В отношении представителей НАТО должно быть проведено расследование из-за преступлений против русского населения в ДНР, ЛНР и Крыму, заявил в эфире RT бывший офицер армии США Скотт Беннетт, который недавно посетил Донбасс.

«Это нельзя назвать конвенциональной войной. Это акты террора, спонсируемые Великобританией, США и НАТО в рамках бессмысленной и обречённой кампании против России... Я вернусь в Америку, чтобы убедиться, что [собранные мной] доказательства были представлены на рассмотрение конгрессу США», — заявил он.

Подробнее о впечатлениях американца от поездки в зону СВО — на видео.

Как ранее отмечали в Кремле, киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на международный трибунал.

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