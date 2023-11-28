Экс-офицер США Беннетт: НАТО спонсирует акты террора против населения Донбасса
«Это нельзя назвать конвенциональной войной. Это акты террора, спонсируемые Великобританией, США и НАТО в рамках бессмысленной и обречённой кампании против России... Я вернусь в Америку, чтобы убедиться, что [собранные мной] доказательства были представлены на рассмотрение конгрессу США», — заявил он.
Подробнее о впечатлениях американца от поездки в зону СВО — на видео.
Как ранее отмечали в Кремле, киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на международный трибунал.