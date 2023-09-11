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Песков: киевский режим совершил много того, что потянет на трибунал

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на международный трибунал.
Песков: киевский режим совершил много того, что потянет на трибунал
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума.

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно», — отметил представитель Кремля. 

Песков отметил, что зверства украинской стороны хорошо известны. При этом он выразил уверенность, что те зверства ВСУ, о которых пока неизвестно, скоро раскроются в результате той напряжённой работы, которую ведут российские следователи и дипломаты.

Ранее в Кремле заявили, что Киеву придётся начинать переговоры с Россией с признания появившихся реалий.

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