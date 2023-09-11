Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на международный трибунал.

Об этом он сказал в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума.

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что зверства украинской стороны хорошо известны. При этом он выразил уверенность, что те зверства ВСУ, о которых пока неизвестно, скоро раскроются в результате той напряжённой работы, которую ведут российские следователи и дипломаты.

Ранее в Кремле заявили, что Киеву придётся начинать переговоры с Россией с признания появившихся реалий.