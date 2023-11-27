Украина и США договорились о расширении контроля за применением оружия Запада

Минобороны Украины подписало договор с американским посольством в Киеве о расширении контроля и проверок наличия и применения западного оружия украинскими войсками, говорится в сообщении МО Украины.

AP

«Расширенный мониторинг конечного использования оружия предусматривает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнёрами и спецпроверки», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что теперь украинское ведомство будет обеспечивать прозрачность касательно хранения и применения оружия НАТО. Отдельные разновидности ракет, пусковых установок, дронов и приборы ночного видения производства США требуют тщательного контроля. Ранее в США заявили о критическом моменте финансовой поддержки Украины.