RT в Telegram
Подпишись

Guardian: Киев попытается привлечь в ВСУ тех, кто боится идти на фронт

Короткая ссылка
Власти в Киеве планируют изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на фронт, пишет The Guardian со ссылкой на источник.
Guardian: Киев попытается привлечь в ВСУ тех, кто боится идти на фронт
  • AP

Газета сообщает, что об изменениях планируется объявить на текущей неделе.

Они будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения «более целенаправленного призыва».

Призывников также станут убеждать в том, что они будут «задействованы в ролях, соответствующих их навыкам, а не просто отправлены на фронт».

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил изданию, что «некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации на Украине.

Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера, на Украине наблюдается низкий боевой дух и дефицит солдат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить