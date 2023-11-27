Guardian: Киев попытается привлечь в ВСУ тех, кто боится идти на фронт

Власти в Киеве планируют изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на фронт, пишет The Guardian со ссылкой на источник.

Газета сообщает, что об изменениях планируется объявить на текущей неделе.

Они будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения «более целенаправленного призыва».

Призывников также станут убеждать в том, что они будут «задействованы в ролях, соответствующих их навыкам, а не просто отправлены на фронт».

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил изданию, что «некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации на Украине.

Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера, на Украине наблюдается низкий боевой дух и дефицит солдат.