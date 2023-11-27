RT в Telegram
Подпишись

Верховный суд ЛНР вынес заочный приговор командиру батареи ВСУ

Короткая ссылка
Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 16 годам лишения свободы командира миномётной батареи старшего лейтенанта Нура Юнеса за обстрел жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Верховный суд ЛНР вынес заочный приговор командиру батареи ВСУ
  • РИА Новости

Следствием и судом установлено, что 27 октября 2021 года по приказу Юнеса украинские военнослужащие миномётной батареи обстреляли из миномёта посёлок Трёхизбенка.

«В результате десяти выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждено шесть жилых домов. Их собственники успели укрыться от обстрела и не пострадали», — говорится в сообщении ведомства. В нём также отмечается, что впоследствии представители ВСУ распространили в СМИ ложную информацию о причастности к обстрелу Народной милиции ЛНР.

Суд признал Юнеса виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом), и приговорил заочно к лишению свободы сроком на 16 лет. Он объявлен в розыск.

Ранее RT сообщил, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу командира 1-го десантного штурмового взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего прапорщика Эскендера Кудусова, который, по версии следствия, отдал приказ убить двух мирных жителей ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить