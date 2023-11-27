Шмыгаль: Европейский инвестиционный банк собрал для Киева более €7,5 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк аккумулировал для Киева свыше €7,5 млрд для финансирования проектов восстановления.

Такое заявление он сделал в своём Telegram-канале по итогам встречи с президентом ЕИБ Вернером Хойером.

По его словам, стороны также обсудили открытие представительства ЕИБ в Восточной Европе с офисом в Киеве. Шмыгаль добавил, что Украина активно сотрудничает с банком по вопросам восстановления инфраструктуры, энергетики и теплоснабжения.

Ранее в США заявили, что вряд ли примут пакет помощи Украине и Израилю до конца года.