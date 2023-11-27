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На Украине допустили переговоры о мире без выхода на границы 1991 года

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Советник комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак допустил возможность переговоров по Украине без выхода на границы 1991 года.
На Украине допустили переговоры о мире без выхода на границы 1991 года
  • AP

В Newsweek отметили, что дискомфорт на Западе становится для украинцев всё более очевидным.

«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить ещё другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — сказал он в интервью изданию.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу из-за отказа Владимира Зеленского заключить мир с Россией.

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