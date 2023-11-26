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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина лишится Харькова и Одессы из-за Зеленского

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Украина потеряет Харьков и Одессу из-за отказа Владимира Зеленского заключить мир с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина лишится Харькова и Одессы из-за Зеленского
  • AFP
  • © Oleksandr GIMANOV

В интервью YouTube-каналу Dialogue works он отметил, что у Киева был шанс добиться мира, тогда у страны остались бы Херсонская и Запорожская области.

«Русские никогда не отдадут эти области и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу», — добавил Джонсон.

Он подчеркнул, что украинские власти совершили крупную ошибку, когда отказались от переговоров с Россией под влиянием Запада, а Зеленский сейчас уже почти ничего сделать не сможет.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

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