Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина лишится Харькова и Одессы из-за Зеленского
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В интервью YouTube-каналу Dialogue works он отметил, что у Киева был шанс добиться мира, тогда у страны остались бы Херсонская и Запорожская области.
«Русские никогда не отдадут эти области и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу», — добавил Джонсон.
Он подчеркнул, что украинские власти совершили крупную ошибку, когда отказались от переговоров с Россией под влиянием Запада, а Зеленский сейчас уже почти ничего сделать не сможет.
Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.