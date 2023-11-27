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Медведчук: Украина при Зеленском стала страной-банкротом

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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский сделал свою страну полностью зависимой от поддержки западных союзников, от которых и получит выстрел в спину.
Медведчук: Украина при Зеленском стала страной-банкротом
  • Gettyimages.ru

«Украина стала страной-банкротом, которая не может существовать без внешних вливаний», — заявил он в своей статье для kp.ru.

По его словам, не будь западной поддержки, режима Зеленского давно бы не существовало.

Как считает Медведчук, Зеленский ошибается в том, что сможет убедить весь мир в «опасности» России и бесконечно существовать за счёт поддержки Запада.

Ранее Виктор Медведчук назвал позицию канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому кризису контрпродуктивной.

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