Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский сделал свою страну полностью зависимой от поддержки западных союзников, от которых и получит выстрел в спину.

«Украина стала страной-банкротом, которая не может существовать без внешних вливаний», — заявил он в своей статье для kp.ru.

По его словам, не будь западной поддержки, режима Зеленского давно бы не существовало.

Как считает Медведчук, Зеленский ошибается в том, что сможет убедить весь мир в «опасности» России и бесконечно существовать за счёт поддержки Запада.

Ранее Виктор Медведчук назвал позицию канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому кризису контрпродуктивной.