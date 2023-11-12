Медведчук: позиция Шольца по украинскому кризису контрпродуктивна

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал позицию канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому кризису контрпродуктивной.

В интервью немецкому изданию Freilich он подчеркнул, что дополнительная помощь Украине не сможет стать гарантом позитивных перспектив для Киева, а только затянет конфликт.

«Анонсированный «зимний пакет» с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot, новыми системами IRIS-T и дополнительными зенитными танками с боекомплектом затягивает военный конфликт и не гарантирует позитивных перспектив для Украины», — отметил Медведчук.

По его словам, запланированное Западом для Украины очередное крупное финансовое вливание из Европейского фонда мира сомнительно по своей эффективности.

В конце октября Германия отправила Украине систему ПВО IRIS-T, пять надводных дронов и радар для наблюдения за воздушным пространством.