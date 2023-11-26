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Песков заявил, что страны Запада пытаются вытеснить Россию из Карабаха

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны Запада предпринимают попытки вытеснить Россию из региона Карабаха.
Песков заявил, что страны Запада пытаются вытеснить Россию из Карабаха
  • РИА Новости

Об этом Песков сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«А то, что пытаются нас оттуда вытеснить, — да, мы это знаем», — подчеркнул он.

Песков добавил, что Запад не в состоянии сделать это, поскольку никто, кроме России, не сможет играть роль гаранта мира и стабильности в регионе.

Он также заявил, что западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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