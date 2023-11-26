Песков заявил, что страны Запада пытаются вытеснить Россию из Карабаха
- РИА Новости
Об этом Песков сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«А то, что пытаются нас оттуда вытеснить, — да, мы это знаем», — подчеркнул он.
Песков добавил, что Запад не в состоянии сделать это, поскольку никто, кроме России, не сможет играть роль гаранта мира и стабильности в регионе.
Он также заявил, что западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.