Песков заявил, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха
- РИА Новости
Об этом Песков сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Действительно, целый ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха», — подчеркнул он.
По словам Пескова, такая политика Запада привела к тому, что Азербайджан официально заявил, что эти страны, которые заняли однобокую позицию, уже не могут претендовать на роль посредника в урегулировании конфликта.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция «готовит почву» для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и нового вооружённого конфликта в регионе.