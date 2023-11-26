Песков заявил, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом Песков сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Действительно, целый ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха», — подчеркнул он.

По словам Пескова, такая политика Запада привела к тому, что Азербайджан официально заявил, что эти страны, которые заняли однобокую позицию, уже не могут претендовать на роль посредника в урегулировании конфликта.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция «готовит почву» для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и нового вооружённого конфликта в регионе.