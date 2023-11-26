Daily Express: наступление зимы усложнит ситуацию для украинской армии
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«С наступлением зимы погодные условия могут ещё больше усложнить ситуацию», — говорится в публикации.
Эксперт напомнил, что в прошлом году Вооружённые силы России успешно провели крупную наступательную операцию, несмотря на суровые погодные условия.
Бикарски добавил, что в этом году может произойти нечто похожее.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.
Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.