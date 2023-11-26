С наступлением зимы ситуация для Вооружённых сил Украины на фронте усложнится, пишет издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

«С наступлением зимы погодные условия могут ещё больше усложнить ситуацию», — говорится в публикации.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Вооружённые силы России успешно провели крупную наступательную операцию, несмотря на суровые погодные условия.

Бикарски добавил, что в этом году может произойти нечто похожее.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.