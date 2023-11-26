На Украине планируют законодательно расширить полномочия военкоматов

До конца года на Украине планируют разработать закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования — военкоматов, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации на Украине.

Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера, на Украине наблюдается низкий боевой дух и дефицит солдат.