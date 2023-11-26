RT в Telegram
Подпишись

На Украине планируют законодательно расширить полномочия военкоматов

Депутат Рады Костенко заявил, что на Украине расширят полномочия военкоматов

Короткая ссылка
До конца года на Украине планируют разработать закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования — военкоматов, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

«По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации на Украине.

Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера, на Украине наблюдается низкий боевой дух и дефицит солдат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить