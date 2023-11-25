Аналитик: слова Арахамии о Борисе Джонсоне — это попытка США «утопить» Британию

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала слова главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать мир с Россией.

Собеседница RT напомнила, что Арахамия — человек американского вектора и несколько лет назад его заподозрили в наличии американского гражданства.

«Наверняка, он больше связан с американской элитой. Здесь американцы пытаются «утопить» Британию, чтобы она не совала свой нос в те процессы, которые влияют на электоральный цикл в США. А ситуация на Украине явно на это влияет», — считает Федосова.

Она предположила, что американцы пытаются выдавить британское влияние, дискредитировав их роль в уже состоявшемся процессе.

«При этом от Арахамии мы видим сигналы, которые должны побудить украинское общество переосмыслить переговорный процесс с Россией. Начиная с того, что он призывал опубликовать реальные цифры потерь ВСУ и заканчивая с тем, что он хотел провести референдум по поводу ведения переговоров с Россией», — отметила аналитик.

При этом, по её словам, все заявления Арахамии звучат как полумеры, а сам он не готов брать на себя ответственность, открыто заявляя о переговорах с Россией.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу «1+1», что Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.