Даже самые ярые сторонники Киева понимают, что украинский конфликт закончится не в пользу Украины и Владимира Зеленского.

Такое мнение в статье для издания The American Conservative (TAC) высказал обозреватель Дуг Бэндоу.

«Поддержка Западом опосредованной войны против Москвы ослабевает. Даже некоторые члены воинствующей партии войны Вашингтона теряют надежду», — говорится в публикации.

Как пишет обозреватель, на фоне того, как украинская армия испытывает дефицит живой силы, а у сторонников Киева заканчивается терпение, переговоры с Россией являются единственным шансом для Украины сохранить независимость.

Отмечается, что Киев будет вынужден пойти на переговоры, но теперь они будут вестись при менее многообещающих для Украины обстоятельствах, чем прежде.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.