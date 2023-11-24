МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии за минувшую неделю отразили 13 атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 305 военнослужащих и 24 единицы техники, заявили в Минобороны России.

РИА Новости

В сообщении ведомства указывается, что на Купянском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю на отдельных участках. «Потери противника за неделю составили свыше 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии», — уточнили в оборонном ведомстве. Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал, что подразделения ВС России продолжают наступать на Купянском направлении.