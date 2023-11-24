Полиция возбудила уголовное дело против протестующих в Молдавии фермеров

Против протестующих у здания правительства в Кишинёве фермеров возбудили уголовное дело.

Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.

Как передаёт ТАСС, по его словам, протестующие создали помехи движению автотранспорта и нарушили общественный порядок.

«Против лиц, спровоцировавших эти действия, возбудили уголовное дело», — сообщил он.

При этом лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь сообщил, что потасовку спровоцировали полицейские, которые пытались отобрать водительские права у одного из фермеров.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон заявил, что власти Молдавии вступили в сговор с банками, чтобы скупить земли фермеров, и поэтому Кишинёв намеренно игнорирует их протест.

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля заявил о неспособности молдавских властей выполнить требования протестующих фермеров.