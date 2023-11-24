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Додон обвинил власти Молдавии в сговоре с банками ради отъёма земель у фермеров

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Власти Молдавии вступили в сговор с банками, чтобы скупить земли фермеров. По этой причине Кишинёв намеренно игнорирует их протест, заявил бывший президент республики Игорь Додон.
Додон обвинил власти Молдавии в сговоре с банками ради отъёма земель у фермеров
  • globallookpress.com

Говоря о нежелании Кишинёва выслушать требующих моратория на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых фермеров, Додон заявил, что правительство открывает рынок для дешёвого украинского зерна, передаёт РИА Новости.

«Это схема правительства и иностранных коммерческих банков. Сейчас идёт массовая экспроприация сельскохозяйственных земель у фермеров, специально им не помогают, чтобы банки в счёт кредитов забрали земли и эти земли перешли агрохолдингам», — считает Додон.

Ранее сообщалось, что фермеры на тракторах готовятся к проведению митинга на центральной площади Кишинёва.

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