Додон обвинил власти Молдавии в сговоре с банками ради отъёма земель у фермеров
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Говоря о нежелании Кишинёва выслушать требующих моратория на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых фермеров, Додон заявил, что правительство открывает рынок для дешёвого украинского зерна, передаёт РИА Новости.
«Это схема правительства и иностранных коммерческих банков. Сейчас идёт массовая экспроприация сельскохозяйственных земель у фермеров, специально им не помогают, чтобы банки в счёт кредитов забрали земли и эти земли перешли агрохолдингам», — считает Додон.
Ранее сообщалось, что фермеры на тракторах готовятся к проведению митинга на центральной площади Кишинёва.