Фермеры на тракторах готовятся к митингу на центральной площади Кишинёва

Фермеры на тракторах проводят подготовку к акции протеста на центральной площади Кишинёва около здания кабмина страны.

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

Отмечается, что непосредственно протесты пока не начались. На месте много полиции.

На тракторах висят плакаты: «Хотим работать дома», «Сколько можно врать», «Просим компенсации для спасения сельского хозяйства» и т.д.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры на 200 тракторах собрались на протест в Кишинёве. Они припарковались у здания правительства и требуют увеличить поддержку аграрного сектора, пострадавшего от засухи и падения цен на зерно. Организаторы протеста «Фермерская сила» просят ввести мораторий на штрафы по долгам в отношении производителей зерновых.