Фермеры на тракторах готовятся к митингу на центральной площади Кишинёва
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Об этом сообщает Sputnik Молдавия.
Отмечается, что непосредственно протесты пока не начались. На месте много полиции.
На тракторах висят плакаты: «Хотим работать дома», «Сколько можно врать», «Просим компенсации для спасения сельского хозяйства» и т.д.
Ранее сообщалось, что молдавские фермеры на 200 тракторах собрались на протест в Кишинёве. Они припарковались у здания правительства и требуют увеличить поддержку аграрного сектора, пострадавшего от засухи и падения цен на зерно. Организаторы протеста «Фермерская сила» просят ввести мораторий на штрафы по долгам в отношении производителей зерновых.