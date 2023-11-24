RT в Telegram
Подпишись

Фермеры на тракторах готовятся к митингу на центральной площади Кишинёва

Короткая ссылка
Фермеры на тракторах проводят подготовку к акции протеста на центральной площади Кишинёва около здания кабмина страны.
Фермеры на тракторах готовятся к митингу на центральной площади Кишинёва
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

Отмечается, что непосредственно протесты пока не начались. На месте много полиции.

На тракторах висят плакаты: «Хотим работать дома», «Сколько можно врать», «Просим компенсации для спасения сельского хозяйства» и т.д.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры на 200 тракторах собрались на протест в Кишинёве. Они припарковались у здания правительства и требуют увеличить поддержку аграрного сектора, пострадавшего от засухи и падения цен на зерно. Организаторы протеста «Фермерская сила» просят ввести мораторий на штрафы по долгам в отношении производителей зерновых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить