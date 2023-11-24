В Молдавии заявили о неспособности выполнить требования протестующих фермеров

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля заявил о неспособности молдавских властей выполнить требования протестующих фермеров.

«С юридической точки зрения мера, предложенная нашими коллегами, неосуществима. Мы должны грубо вмешаться в банковскую систему. Экономических обоснований нет, и решения должны быть чёткими», — цитирует его ТАСС.

Министр также добавил, что у властей страны нет денег, чтобы удовлетворить требования аграриев.

Ранее сообщалось, что фермеры на тракторах проводят подготовку к акции протеста на центральной площади Кишинёва около здания кабмина страны.

В октябре сообщалось, что Молдавия до конца года получит от ЕС €105 млн для снижения энергоуязвимости.