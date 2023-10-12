Молдавия до конца года получит от ЕС €105 млн для снижения энергоуязвимости

Молдавия до конца 2023 года получит €105 млн, деньги направят в Фонд снижения энергетической уязвимости.

Как напоминает Sputnik Молдова, эти средства являются частью пакета помощи Евросоюза в €250 млн, объявленного в прошлом году.

Документ об этом подписали министр экономического развития и диджитализации республики Думитру Алайба и представитель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Купман.

В сентябре парламент Молдавии по предложению молдавского правительства денонсировал три соглашения с Содружеством Независимых Государств в области энергетики.