Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области энергетики

Парламент Молдавии по предложению молдавского правительства денонсировал три соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в области энергетики.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Уточняется, что речь идёт о разрыве соглашения о координации отношений между странами в области электроэнергетики.

Кроме того, денонсированы соглашения об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран — участниц СНГ и о транзите энергии и электрической системе.

Ранее в МИД России заявили, что власти Молдавии продолжают разрушать отношения со своими давними партнёрами.

Так, 19 сентября Кишинёв без внятных объяснений отказал во въезде в страну 15 учёным-филологам из Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, прибывшим туда для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.