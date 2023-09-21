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Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области энергетики

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Парламент Молдавии по предложению молдавского правительства денонсировал три соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в области энергетики.
Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области энергетики
  • Gettyimages.ru
  • © BogdanV

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Уточняется, что речь идёт о разрыве соглашения о координации отношений между странами в области электроэнергетики.

Кроме того, денонсированы соглашения об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран — участниц СНГ и о транзите энергии и электрической системе.

Ранее в МИД России заявили, что власти Молдавии продолжают разрушать отношения со своими давними партнёрами.

Так, 19 сентября Кишинёв без внятных объяснений отказал во въезде в страну 15 учёным-филологам из Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, прибывшим туда для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.

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