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МИД России: Кишинёв продолжает разрушать отношения с давними партнёрами по СНГ

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Власти Молдавии продолжают разрушать отношения со своими давними партнёрами, 19 сентября Кишинёв без внятных объяснений отказал во въезде в страну 15 учёным-филологам из Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, прибывшим туда для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.
МИД России: Кишинёв продолжает разрушать отношения с давними партнёрами по СНГ
  • РИА Новости

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Решение Кишинёва было принято, несмотря на наличие у приехавших учёных документов, подтверждающих цель поездки, отметила она.

По имеющейся информации, участники конференции более суток удерживались в аэропорту Кишинёва без предоставления элементарных бытовых условий, включая обеспечение водой и питанием, говорится в сообщении дипломата.

«Расцениваем данные действия молдавских властей как откровенно враждебный шаг по отношению не только к России, но и другим государствам — участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами Содружества», — утверждает МИД.

Ранее МИД России выразил протест временному поверенному в делах Молдавии из-за высылки главы Sputnik Молдова Виталия Денисова.

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