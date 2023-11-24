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Пашинян заявил, что Россия не предоставила Армении оплаченное оружие

Пашинян предложил списать долг перед Россией за «непоставленное Армении оружие»

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Армения пока не получила оружие, которое приобрела у России, обсуждаются пути решения этой проблемы. Такое заявление сделал 24 ноября премьер-министр республики Никол Пашинян.
Пашинян заявил, что Россия не предоставила Армении оплаченное оружие
  • AFP
  • © Mikhail METZEL / SPUTNIK

Отвечая на вопросы граждан, глава армянского правительства отметил, что такие проблемы действительно существуют. Пашинян уточнил, что уже ведутся консультации о механизмах решения этих проблем. И вариантов, по его словам, много.

В качестве примера Пашинян привёл сокращение долга Армении перед Россией в обмен на выплаченную сумму. При этом он высказал мнение, что Россия «сама нуждается в вооружении».

«Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Министерство обороны Армении опровергло информацию о якобы намерении Еревана поставлять ракеты ВСУ.

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