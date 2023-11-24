Пашинян заявил, что Россия не предоставила Армении оплаченное оружие
Пашинян предложил списать долг перед Россией за «непоставленное Армении оружие»
- AFP
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Отвечая на вопросы граждан, глава армянского правительства отметил, что такие проблемы действительно существуют. Пашинян уточнил, что уже ведутся консультации о механизмах решения этих проблем. И вариантов, по его словам, много.
В качестве примера Пашинян привёл сокращение долга Армении перед Россией в обмен на выплаченную сумму. При этом он высказал мнение, что Россия «сама нуждается в вооружении».
«Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Ранее Министерство обороны Армении опровергло информацию о якобы намерении Еревана поставлять ракеты ВСУ.