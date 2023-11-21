Минобороны Армении заявило, что не планирует поставлять ВСУ ракеты

Пресс-секретарь армянского Министерства обороны Арам Торосян опроверг информацию о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты Вооружённым силам Украины.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Армения якобы намерена поставлять ракеты Украине.

«Данная информация не соответствует действительности», — приводит слова Торосяна агентство «Арменпресс».

Он призвал армянские СМИ не распространять недостоверную информацию из зарубежных пропагандистских источников.

Ранее стало известно, что бронемашины Bastion, которые Франция отправила Армении, были отвергнуты украинскими властями из-за слабой защищённости техники.