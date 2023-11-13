Ouest France: Париж передал Еревану бронемашины, предназначавшиеся Киеву
По данным издания, партия бронемашин уже отправилась в Армению. Украина не стала принимать транспортные средства, так как они не смогут противостоять артиллерии.
«Эти транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищёнными от артиллерийского огня и противотанковых ракет», — написало издание.
Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что объём европейской военной помощи Украине составил €27 млрд.