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Ouest France: Париж передал Еревану бронемашины, предназначавшиеся Киеву

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Бронемашины Bastion, которые Франция отправила Армении, были отвергнуты украинскими властями из-за слабой защищённости техники, говорится в статье Ouest France.

По данным издания, партия бронемашин уже отправилась в Армению. Украина не стала принимать транспортные средства, так как они не смогут противостоять артиллерии.

«Эти транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищёнными от артиллерийского огня и противотанковых ракет», — написало издание.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что объём европейской военной помощи Украине составил €27 млрд.

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