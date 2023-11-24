Пашинян: неясно, согласится ли Баку на мир на предложенных Ереваном принципах

Армянский премьер Никол Пашинян выразил неуверенность, что Азербайджан подпишет мирное соглашение на основании согласованных с Ереваном принципов.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Ереване не могут с уверенностью утверждать, что Баку подтверждает свою верность трём принципам и эти вопросы должны быть прояснены путём переговоров.

Армения также не может утверждать, что Азербайджан отказывается от этих принципов, добавил Пашинян.

Он отметил, что первым принципом является взаимное признание территориальной целостности двух государств, а вторым — делимитация границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года.

Третий принцип заключается в том, что региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции и равенства государств, добавил армянский премьер.

20 ноября азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан ждёт от Армении ответа на предложение о мирном договоре — чем быстрее будет реакция, тем лучше.

22 ноября в армянском Министерстве иностранных дел сообщили, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации общей границы.