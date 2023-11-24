RT в Telegram
Подпишись

Экс-замглавы МО Украины Маляр: время популярных решений по мобилизации прошло

Короткая ссылка
Экс-заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по мобилизации в стране прошло.
Экс-замглавы МО Украины Маляр: время популярных решений по мобилизации прошло
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

«Они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне», — сказала она в интервью LIGA.net.

Маляр добавила, что ВСУ не превосходят российские войска.

Она также выразила непонимание, почему мобилизация — «такая страшная тема» для общества.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс.

В российском ведомстве также заявили, что США и Великобритания рекомендовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также призвать по мобилизации женщин на фронт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить