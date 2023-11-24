Экс-замглавы МО Украины Маляр: время популярных решений по мобилизации прошло

Экс-заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по мобилизации в стране прошло.

«Они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне», — сказала она в интервью LIGA.net.

Маляр добавила, что ВСУ не превосходят российские войска.

Она также выразила непонимание, почему мобилизация — «такая страшная тема» для общества.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс.

В российском ведомстве также заявили, что США и Великобритания рекомендовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также призвать по мобилизации женщин на фронт.