Экс-замглавы МО Украины Маляр: время популярных решений по мобилизации прошло
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«Они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне», — сказала она в интервью LIGA.net.
Маляр добавила, что ВСУ не превосходят российские войска.
Она также выразила непонимание, почему мобилизация — «такая страшная тема» для общества.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в рядах ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс.
В российском ведомстве также заявили, что США и Великобритания рекомендовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также призвать по мобилизации женщин на фронт.