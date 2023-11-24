Военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что санитарные потери украинских войск возросли на Купянском направлении.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска стали поступать военнослужащие ВСУ с тяжёлыми формами ОРЗ.

Кроме того, появились пациенты с обморожением конечностей.

Марочко добавил, что при этом военнослужащие ВС Украины жалуются медикам на некачественную и холодную форму и тяжёлые условия несения службы.

В конце октября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн сообщил, что украинские военные с наступлением холодного времени года могут не выстоять против российской армии.

4 ноября обозреватель американского журнала The National Interest Марина Мирон заявила, что российская армия готова к наступлению зимы, в то время как ВСУ холода принесут большие трудности.