Марочко: ВС Украины несут потери из-за холодов на Купянском направлении
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Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что в лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска стали поступать военнослужащие ВСУ с тяжёлыми формами ОРЗ.
Кроме того, появились пациенты с обморожением конечностей.
Марочко добавил, что при этом военнослужащие ВС Украины жалуются медикам на некачественную и холодную форму и тяжёлые условия несения службы.
В конце октября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн сообщил, что украинские военные с наступлением холодного времени года могут не выстоять против российской армии.
4 ноября обозреватель американского журнала The National Interest Марина Мирон заявила, что российская армия готова к наступлению зимы, в то время как ВСУ холода принесут большие трудности.