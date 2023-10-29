Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ потерпят поражение с наступлением холодов
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Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, ВС России могут перейти на другой берег Днепра, как только наступят морозы примерно через месяц.
«(Президенту США Джо. — RT) Байдену придётся признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает», — отметил Макговерн.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки.