Украинские военные с наступлением холодного времени года могут не выстоять против российской армии.

Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, ВС России могут перейти на другой берег Днепра, как только наступят морозы примерно через месяц.

«(Президенту США Джо. — RT) Байдену придётся признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает», — отметил Макговерн.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки.