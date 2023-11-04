NI: зима принесёт ВСУ большие проблемы
«Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге», — отметила она.
По словам автора материала, особо критичным станет для Киева повреждение энергетической инфраструктуры в зимний период, так как это подорвёт всё от связи до работы полевых госпиталей.
«Учитывая, что русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимней войны, и что на Украине не так холодно, как в Арктике, условия на Украине не должны стать препятствием для продолжения российскими войсками военных операций», — заключила Мирон.
Ранее арабская газета Al Khaleej отмечала, что зимние планы ВС России держат Владимира Зеленского в неопределённости.
Телеканал CNN сообщил, что Украину ждёт тяжёлая зима в связи с неудачами ВСУ на фронте.
Владимир Зеленский заявил, что не знает, смогут ли украинские войска добиться успеха в контрнаступлении до конца 2023 года.