Российская армия готова к наступлению зимы, в то время как ВСУ холода принесут большие трудности, заявила обозреватель американского журнала The National Interest Марина Мирон.

«Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге», — отметила она.

По словам автора материала, особо критичным станет для Киева повреждение энергетической инфраструктуры в зимний период, так как это подорвёт всё от связи до работы полевых госпиталей.

«Учитывая, что русские уделяют значительное внимание боеготовности, когда дело доходит до зимней войны, и что на Украине не так холодно, как в Арктике, условия на Украине не должны стать препятствием для продолжения российскими войсками военных операций», — заключила Мирон.

Ранее арабская газета Al Khaleej отмечала, что зимние планы ВС России держат Владимира Зеленского в неопределённости.

Телеканал CNN сообщил, что Украину ждёт тяжёлая зима в связи с неудачами ВСУ на фронте.

Владимир Зеленский заявил, что не знает, смогут ли украинские войска добиться успеха в контрнаступлении до конца 2023 года.