Украину ждёт тяжёлая зима в связи с неудачами ВСУ на фронте, сообщил телеканал CNN.

Указывается, что контрнаступление украинских войск оказалось слишком медленным и полным опасностей, а также труднее, чем кто-либо подозревал.

Телеканал подчеркнул, что ВС России отлично проявляют себя в обороне, а с приходом зимнего времени года могут ещё надёжнее закрепиться на своих позициях. Если российской армии удастся это сделать, то Киев будет ждать тяжелейшая зима.

При этом западные страны ощущают нетерпимость и усталость от неудач ВСУ на передовой. Автор публикации отметил, что не сомневается в постепенном прекращении финансирования Киева со стороны США в преддверии выборов в 2024 году.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, смогут ли украинские войска добиться успеха в контрнаступлении до конца 2023 года.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.