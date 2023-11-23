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Кривонос: минные поля ВС России стали неприятным сюрпризом для украинских войск

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Минные поля стали неприятным сюрпризом для ВС Украины на Запорожском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Кривонос: минные поля ВС России стали неприятным сюрпризом для украинских войск
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на Энергодарском направлении ВС России установили около 25 минных полей.

Кривонос добавил, что Россия создала мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров.

Ранее портал Business Insider сообщил, что российские боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» оказались серьёзной угрозой для украинской армии в зоне спецоперации.

Как писала газета The Financial Times, на Украине ощущается страх, что западные страны забудут о конфликте и замедлят поставки вооружений и финансирование для украинской армии.

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