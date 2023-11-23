Business Insider: вертолёты Ка-52 ВКС России стали головной болью для ВСУ
- РИА Новости
«В июне Министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва усилила свои ударные вертолётные силы, а в следующем месяце заявило, что эти вертолёты стали одним из наиболее влиятельных видов оружия в этом регионе», — написал автор статьи.
Также указывается, что западные эксперты считали, что отправленные украинским войскам ракеты ATACMS смогут заставить командование ВС России передислоцировать базы и уязвимые объекты от линии боевого соприкосновения. Однако вопреки новым военным поставкам Киеву, Ка-52 до сих пор представляют угрозу.
Ранее Минобороны России показало кадры ударов вертолётов Ка-52 по опорникам и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении.