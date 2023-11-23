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Business Insider: вертолёты Ка-52 ВКС России стали головной болью для ВСУ

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Российские боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» оказались серьёзной угрозой для украинской армии в зоне спецоперации, говорится в материале портала Business Insider.
Business Insider: вертолёты Ка-52 ВКС России стали головной болью для ВСУ
  • РИА Новости

«В июне Министерство обороны Великобритании сообщило, что Москва усилила свои ударные вертолётные силы, а в следующем месяце заявило, что эти вертолёты стали одним из наиболее влиятельных видов оружия в этом регионе», — написал автор статьи.

Также указывается, что западные эксперты считали, что отправленные украинским войскам ракеты ATACMS смогут заставить командование ВС России передислоцировать базы и уязвимые объекты от линии боевого соприкосновения. Однако вопреки новым военным поставкам Киеву, Ка-52 до сих пор представляют угрозу.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов вертолётов Ка-52 по опорникам и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении.

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