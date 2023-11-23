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МИД: виновные в убийстве журналиста Максудова боевики ВСУ не уйдут от возмездия

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Украинские боевики целенаправленно атаковали осколочным боеприпасом группу российских журналистов в Запорожской области, в результате чего погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Виновные в этом преступлении не уйдут от возмездия, заявил российский МИД.

«Преступный киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведёт за ними настоящую охоту. Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов», — говорится в официальном заявлении министерства.

Жестокое убийство Максудова — это ещё одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова.

«Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», — сказала она.

22 ноября украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, которые готовили материал в Запорожской области. Ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

23 ноября мужчина скончался. Нагрудная камера сняла кадры эвакуации военкора.

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