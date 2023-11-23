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Опубликовано видео эвакуации раненого военкора «России 24» Максудова

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Нагрудная камера журналиста сняла кадры эвакуации военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, пострадавшего при обстреле ВСУ.
Опубликовано видео эвакуации раненого военкора «России 24» Максудова
  • РИА Новости

Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На видео журналисту делают перевязку и несут на носилках.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о смерти журналиста. Максудов получил ранения во время атаки украинских дронов в Запорожской области.

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