Опубликовано видео эвакуации раненого военкора «России 24» Максудова

Нагрудная камера журналиста сняла кадры эвакуации военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, пострадавшего при обстреле ВСУ.

Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На видео журналисту делают перевязку и несут на носилках.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв сообщил о смерти журналиста. Максудов получил ранения во время атаки украинских дронов в Запорожской области.