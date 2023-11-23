FT: на Украине боятся, что страна лишилась уехавших на Запад граждан навсегда

Украинские чиновники опасаются, что страна навсегда лишилась большого количества людей, которые уехали в страны Запада после начала конфликта и решили остаться там, написало издание Financial Times.

Журналист газеты, ездивший на Украину, обсудил эту тему с министром инфраструктуры страны Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым. По его словам, оба чиновника выразили опасения, что страна навсегда потеряет значительную часть населения.

«Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределённости дома удержат граждан от возвращения», — говорится в статье.

По данным издания, на сегодняшний день на Западе находятся от 5 до 6 млн граждан Украины.

Ранее глава украинского Минфина Cергей Марченко пригрозил Европе мигрантами в случае экономического кризиса на Украине.