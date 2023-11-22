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Спикер парламента Армении заявил, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре

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Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не поедет на заседание Организации Договора о коллективной безопасности в декабре.
Спикер парламента Армении заявил, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре
  • РИА Новости

«В нынешней ситуации моё участие неуместно», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что уже проинформировал коллег.

21 ноября глава МИД Армении сообщил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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