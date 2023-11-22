Спикер парламента Армении заявил, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре
- РИА Новости
«В нынешней ситуации моё участие неуместно», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что уже проинформировал коллег.
21 ноября глава МИД Армении сообщил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).