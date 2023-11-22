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МИД: попытки Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что попытки западных стран закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились.
МИД: попытки Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе круглого стола, посвящённого продовольственной безопасности.

Как отметил Вершинин, Запад продолжает попытки закрепить за Украиной статус мировой житницы.

«И это было ясно, что это не получилось, потому что такой житницы не существует», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о снижении экспортного потенциала украинских портов на 40%.

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