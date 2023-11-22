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Захарова: Запад будет вычёркивать из истории Украины всё, что было до 2022 года

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что страны Запада будут вычёркивать из истории Украины всё, что было до 2022 года.
Захарова: Запад будет вычёркивать из истории Украины всё, что было до 2022 года
  • Gettyimages.ru

Такое мнение дипломат высказала в эфире Радио Sputnik.

Как отметила Захарова, западный мир отказывается видеть дату — десятилетие с начала «майдана».

«Они её не видят. Её нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года», — цитирует её РИА Новости.

Как объяснила Захарова, до прошлого года Украины для Запада не существовало, а теперь он будет использовать страну с целью переписывания истории.

Ранее в МИД России заявили, что Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую страну.

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