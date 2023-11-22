Захарова: Запад будет вычёркивать из истории Украины всё, что было до 2022 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что страны Запада будут вычёркивать из истории Украины всё, что было до 2022 года.

Такое мнение дипломат высказала в эфире Радио Sputnik.

Как отметила Захарова, западный мир отказывается видеть дату — десятилетие с начала «майдана».

«Они её не видят. Её нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года», — цитирует её РИА Новости.

Как объяснила Захарова, до прошлого года Украины для Запада не существовало, а теперь он будет использовать страну с целью переписывания истории.

Ранее в МИД России заявили, что Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую страну.