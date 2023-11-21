Мужчина обморозил ноги при предполагаемой попытке сбежать с Украины в Румынию
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«Он едва разговаривал... При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, а также удостоверение на жительство и получение денежных выплат в Румынии», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Медики диагностировали переохлаждение, истощение и обморожение нижних конечностей.
Уклоняющиеся от армии на Украине мужчины ранее заявили, что попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском встретить медведей и снайперов в лесу.
В агентстве Sputnik Молдова сообщили о задержании 11 незаконно пересёкших границу украинцев-уклонистов.
Также стало известно, что СБУ задержала главу морского порта, выдававшего документы для уклонистов.