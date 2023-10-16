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ВI: уклонисты ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на румынской границе

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Уклоняющиеся от армии на Украине мужчины заявили, что попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском встретить медведей и снайперов в лесу.

Об этом пишет Business Insider.

«Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов», — рассказал один из уклонистов.

По информации издания, побег с Украины в Румынию связан с тяжёлым переходом через Карпатские горы, где водятся дикие животные.

Ранее в агентстве Sputnik Молдова сообщили о задержании 11 незаконно пересекших границу украинцев-уклонистов.

Также стало известно, что СБУ задержала главу морского порта, выдававшего документы для уклонистов.

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