ВI: уклонисты ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на румынской границе
Об этом пишет Business Insider.
«Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов», — рассказал один из уклонистов.
По информации издания, побег с Украины в Румынию связан с тяжёлым переходом через Карпатские горы, где водятся дикие животные.
Ранее в агентстве Sputnik Молдова сообщили о задержании 11 незаконно пересекших границу украинцев-уклонистов.
Также стало известно, что СБУ задержала главу морского порта, выдававшего документы для уклонистов.