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Asia Times: НАТО в конечном счёте придётся пойти на сделку с Россией

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Североатлантическому альянсу в конечном счёте придётся пойти на сделку с Россией, пишет издание Asia Times.
Asia Times: НАТО в конечном счёте придётся пойти на сделку с Россией
  • Gettyimages.ru

«Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придётся пойти на компромиссы с русскими», — говорится в публикации.

Как подчеркнуло издание, НАТО потеряло свою изначальную идею оборонительного альянса и взяло курс на экспансию.

При этом украинский конфликт продемонстрировал, что военные идеи альянса уже устарели, добавил автор статьи.

Ранее в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.

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