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Der Standard: ВСУ и страны Запада боятся окопного конфликта с Россией

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Вооружённые силы Украины и страны Запада опасаются окопного конфликта с Россией, пишет издание Der Standard.
Der Standard: ВСУ и страны Запада боятся окопного конфликта с Россией
  • AP

Как пишет издание, контрнаступление украинской армии на юге и востоке провалилось, а перелома в ходе конфликта ВСУ достичь не удалось.

«Теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — отмечает автор материала.

В статье говорится, что теперь Украина вынуждена доказывать западным странам, что она достойна поставок вооружения.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

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