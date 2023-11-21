Der Standard: ВСУ и страны Запада боятся окопного конфликта с Россией
- AP
Как пишет издание, контрнаступление украинской армии на юге и востоке провалилось, а перелома в ходе конфликта ВСУ достичь не удалось.
«Теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — отмечает автор материала.
В статье говорится, что теперь Украина вынуждена доказывать западным странам, что она достойна поставок вооружения.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.