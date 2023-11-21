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Азаров: Украина за десять лет после «евромайдана» превратилась в страну-зомби

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Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что жёсткий террор на Украине, который последовал после беспорядков 2013—2014 годов, превратил государство в страну-зомби.

Кроме того, по его словам, жестокость в ходе протестов позволила новым властям проводить репрессии.

«Пошёл жёсткий террор, который продолжался несколько лет и привёл к тому, что Украина превратилась в страну-зомби», — сказал Азаров.

Также он заявил, что США организовали «евромайдан» для ослабления России.

Кроме того, военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что «майдан» 2013—2014 годов в Киеве был предлогом для включения Украины в антироссийский проект Запада.

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