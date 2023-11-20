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Песков: в Кремле не видели признаков якобы подготовки Баку к эскалации

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В Кремле не стали комментировать заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который утверждает о возможной угрозе новой эскалации якобы из-за Азербайджана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не видел подобных заявлений от Баку.
Песков: в Кремле не видели признаков якобы подготовки Баку к эскалации
  • globallookpress.com

«Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями на государственном уровне Азербайджана», — сказал представитель Кремля.

Москва слышала «совсем другие заявления» руководства Азербайджана, в которых говорится о необходимости готовности к заключению мирного договора, добавил он.

«Поэтому конкретно по этой части заявлений господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать», — добавил представитель Кремля.

Премьер-министр Армении Пашинян ранее отмечал, что предпринимаемые Азербайджаном шаги выглядят как подготовка к новому вооружённому конфликту.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев утверждал, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.

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