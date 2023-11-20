Военкор RT Прокудин поговорил с жителями Донбасса, живущими у линии фронта
- РИА Новости
Общественный транспорт сюда не ходит, от конечной остановки автобуса в Горловке приходится возвращаться домой пешком.
Так живёт семья Фирсуниных — мать и двое сыновей. От укреплений ВСУ их дом отделяют минное поле — «метров 300 отсюда» — и простреливаемое пространство.
Электричества в доме нет: очередной украинский снаряд перебил провода. Здание уже выдержало три попадания и нуждается в ремонте.
Несмотря на это, Фирсунины, как и голубятник Николай Васильевич, уезжать не хотят. Мужчина оставался здесь даже во время самых ожесточённых боёв.
Ранее корреспондент RT Иван Полянский показал, как работают российские военные на северном фланге Артёмовска в ДНР. Днём и ночью на этом участке ведётся огонь, здесь воюют бойцы 200-й бригады Северного флота Южной группировки войск.