Военкор RT Филипп Прокудин поговорил с жителями Донбасса, дома которых находятся рядом с линией фронта. Речь идёт о посёлке с необычным названием «6-7» (в честь шахты 6-7 под Горловкой).

Общественный транспорт сюда не ходит, от конечной остановки автобуса в Горловке приходится возвращаться домой пешком.

Так живёт семья Фирсуниных — мать и двое сыновей. От укреплений ВСУ их дом отделяют минное поле — «метров 300 отсюда» — и простреливаемое пространство.

Электричества в доме нет: очередной украинский снаряд перебил провода. Здание уже выдержало три попадания и нуждается в ремонте.

Несмотря на это, Фирсунины, как и голубятник Николай Васильевич, уезжать не хотят. Мужчина оставался здесь даже во время самых ожесточённых боёв.

Ранее корреспондент RT Иван Полянский показал, как работают российские военные на северном фланге Артёмовска в ДНР. Днём и ночью на этом участке ведётся огонь, здесь воюют бойцы 200-й бригады Северного флота Южной группировки войск.