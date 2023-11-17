Военкор RT показал, как воюют бойцы ВС России на северном фланге Артёмовска

Корреспондент RT Иван Полянский показал, как работают российские военные на северном фланге Артёмовска в ДНР. Днём и ночью на этом участке ведётся огонь, здесь воюют бойцы 200-й бригады Северного флота Южной группировки войск.

«Приезжал Leopard, мы его тоже подбили на нашем направлении. И как-то ещё появлялся Abrams, но он был очень далеко и сразу уехал», — сказал мужчина военкору.

Полянский также понаблюдал за работой крупнокалиберного пулемёта «Корд» и поговорил с бойцами об обстановке на фронте и о трудовых буднях.

Один из бойцов воспользовался случаем и передал привет своей маме и бабушке, а также пожелал родственникам крепкого здоровья.