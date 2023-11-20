Бывший министр финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что украинские военнослужащие не хотят погибать ради захвата Крыма и республик Донбасса.

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

Омелян заявил о готовности командования ВСУ начать «операцию по захвату Крыма и Донбасса», но для этого необходимы порядка 500 тыс. военных и истребители F-16.

«Но я не вижу ещё 500 тыс. человек, готовых погибнуть», — сказал он.

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придётся смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для прекращения боевых действий.

Кроме того, американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что США и Европа начали обсуждать с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.