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Капитан ВСУ Омелян: украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма и Донбасса

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Бывший министр финансов Украины и капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что украинские военнослужащие не хотят погибать ради захвата Крыма и республик Донбасса.
Капитан ВСУ Омелян: украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма и Донбасса
  • AP
  • © Alex Babenko

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

Омелян заявил о готовности командования ВСУ начать «операцию по захвату Крыма и Донбасса», но для этого необходимы порядка 500 тыс. военных и истребители F-16.

«Но я не вижу ещё 500 тыс. человек, готовых погибнуть», — сказал он.

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придётся смириться с потерей территорий и перейти к переговорам с Россией для прекращения боевых действий.

Кроме того, американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что США и Европа начали обсуждать с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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